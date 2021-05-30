Ребенок сорвался с Чертова пальца на Алтае

Двенадцатилетний ребенок упал с горы Чертов палец в Алтайском крае, его доставили в больницу Горно-Алтайска, сообщает МЧС Республики Алтай.

Гора Чертов палец — это одна из самых зрелищных и часто посещаемых туристами природных достопримечательностей Алтая. Популярность этого объекта объясняется не только тем, что с вершины открывается изумительная панорама Катуни и Алтайских гор, но и легкодоступным расположением.

К сожалению, не все туристы соблюдают правила безопасности, посещая это место, уточняет ведомство.

Пострадавшего ребенка на носилках спустили с горы и донесли до «скорой помощи», после чего отправили в больницу Горно-Алтайска.