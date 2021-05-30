Атомная подлодка «Новосибирск» в июне выйдет на испытания

Атомная подводная «Новосибирск» проекта 885М шифр «Ясень-М» выйдет на заводские ходовые испытания в конце июня, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Затем кораблю предстоят государственные испытания, в ходе которых он выстрелит ракетами "Калибр" и "Оникс". Передача лодки ВМФ планируется в конце 2021 года», — рассказал ТАСС источник

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Многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» — вторая субмарина, построенная на Севмаше по модернизированному проекту «Ясень-М». Богатый арсенал ракет и торпед позволяет кораблю эффективно бороться с надводными, подводными и сухопутными целями.

Первая серийная АПЛ этого проекта «Казань» передана флоту 7 мая. В постройке находятся еще семь кораблей проекта. На стапелях находятся также лодки «Красноярск», «Архангельск», «Пермь» и «Ульяновск». Седьмую и восьмую такие подлодки — «Владивосток» и «Воронеж» — заложили прошлым летом.