Третьяк рассказал о важности победы России над Швейцарией

Победа сборной России по хоккею на чемпионате мира над швейцарцами был сродни глотку свежего воздуха, считает президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Очень важная победа, она нужна была как воздух, учитывая, что и для швейцарцев это был важный матч. И если бы мы проиграли, то были бы проблемы, все было бы не так просто», — цитирует ТАСС Третьяка.

По его словам, «для ребят был тяжелый матч - они сделали много того, чего не делали раньше. Достойный матч провели вратарь, защита, и самое главное в таких играх - дисциплина, настрой, игра на пятачке».

Сборная России набрала 12 очков и единолично возглавила турнирную таблицу. В следующем матче российская команда 31 мая сыграет со шведами.