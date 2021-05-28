Виртуальный истребитель маршала Покрышкина появился в Новосибирске

Новосибирская компания VR CORP создала интерактивное приложение, представляющее собой пространство виртуальной реальности – с помощью специальных очков посетители смогут увидеть реалистичную модель истребителя P-39 «Аэрокобра», на котором летал великий маршал авиации, сообщает правительство области.

Виртуальный музей открыт для посещения на втором этаже Новосибирской областной научной библиотеки.

На модели истребителя расположены небольшие информационные маркеры в виде точек. Используя контроллеры в руках, пользователь может с помощью маркеров получить доступ к информации.

Помимо модели самолета, в виртуальном пространстве также находится фотовыставка с кадрами из различных периодов жизни маршала, а на большом экране идут биографические документальные фильмы. Все материалы взяты из электронной библиотеки маршала Александра Покрышкина, в которой содержится около 200 полнотекстовых документов, в числе которых книги, публикации из периодических изданий, фото и видеодокументы о жизни и боевом пути летчика-героя.

«При текстурировании номер самолета вызвал споры: согласно официальным данным «Аэрокобра», P-39N Александра Покрышкина с бортовым номером «100» имела серийный номер 42-9004. Однако на всех изображениях самолета в номере была опущена цифра «4». Мы приняли решение следовать визуальному образу и оставили на хвосте номер 29004», — сказал директор компании-разработчика VR CORP Андрей Терехин.