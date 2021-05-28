Коммунальный мост в Томске назовут в честь Лигачева

Томские депутаты решили переименовать городской Коммунальный мост в честь старейшего политика региона Егора Лигачева, который недавно умер в возрасте 100 лет, сообщил в своем Telegram-канале спикер городской Думы Чингис Акатаев.

По словам депутата, на обсуждение вынесли четыре варианта – Коммунальный мост, какой-либо сквер, нефтехимовская трасса, нижняя терраса Лагерного сада.

«Все члены рабочей группы сошлись на том, чтобы имя Егора Лигачева присвоить Коммунальному мосту. Тем более он при нем и строился», – написал Акатаев.

Он уточнил, что мост через Томь планируется переименовать только после капитального ремонта.

Егор Кузьмич Лигачев родился в Томской области в 1920 году и умер в мае 2021 года. Был первым секретарем Томского обкома КПСС с 1965 по 1983 год. Он первый и единственный член Политбюро ЦК КПСС, перешагнувший рубеж в 100 лет.