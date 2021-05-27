Крапивинская ГЭС изменит климат Кузбасса

Ввод в эксплуатацию Крапивинской ГЭС может повлиять на климат в Кемеровской области, сообщил руководитель Кемеровского Гидрометцентра Владимир Ушаков.

«До сих пор не изучено влияние на климат в Сибири Обского водохранилища в Новосибирске, хотя оно даже по сибирским меркам небольшое. Любое вмешательство в природу и создание гидротехнических сооружений влияет на природный баланс. Насколько это будет позитивное или негативное влияние — это надо просчитывать», — ответил Ушаков на вопрос, повлияет ли Крапивинская ГЭС на климат в регионе.

По его словам, к специалистам Гидрометеоцентра никто не обращался за метеоданными и расчетом по изменению климата.

Строительство Крапивинского гидроузла мощностью 300 МВт велось с 1976 по 1989 годы на реке Томь. Проект был остановлен из-за проблем с финансированием. В 2020 году губернатор Кузбасса и представитель РусГидро подписали соглашение о достройке объекта.