Сибирские химики создали из клюквы жиросжигатель для спортсменов

Ученые Института органической химии СО РАН разработали препарат для спортивного питания из экстрактов левзеи и клюквы. БАД повышает физическую работоспособность, сжигает жир, ускоряет утилизацию глюкозы, сообщила завлабораторией фармакологических исследований Татьяна Толстикова.

Лаборатория фармакологических исследований работает с растительными метаболитам и разрабатывают препараты на их основе. Ранее ученые зарегистрировали БАД на основе молекулы бетоксулоновой кислоты, полученной из вытяжки березовой коры. Сейчас химики создали препарат для спортсменов.

«Это еще одно направление — направление спортивного питания… На основании литературных данных и своих исследований, мы создали разработку, которая состоит из экстракта ливзеи. Ливзея содержит фитостеройды, повышающие мышечный тонус и мышечную работоспособность», — объяснила завлабораторией.

Еще одна составляющая препарата — экстракт клюквы, в которой содержится урсоловая кислота. Это вещество широко используется в научном мире и обладает целым набором фармакологических свойств.

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«У нас получилась очень хорошая вещь. Повышается физическая работоспособность, это также ускорение утилизации глюкозы, сжигание жира и повышение либидо», — резюмировала Толстикова.

Она добавила, что препарат находится в стадии регистрации, после чего будет доступен в магазинах спортивного питания.

Новосибирский институт органической химии СО РАН занимается исследованиями реакционной способности химических соединений, механизмами органических реакций, химии карбениевых ионов и др. Институт проводит исследования в области каталитического синтеза, биотехнологии, комбинаторной и супрамолекулярной химии.