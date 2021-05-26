НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Похолодание вернется в Бурятию в конце мая

Источник:
Sibnet.ru
217 0
Фото: @ Sibnet.ru

Неустойчивая, ветреная погода с дождями и мокрым снегом ожидается в Бурятии в предстоящие дни. Ночью в некоторых районах — заморозки, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Со среды по субботу в Бурятии ожидаются кратковременные дожди и грозы. В горах — мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 18-19 метров в секунду. Ночи будут холодными. Так, в большинстве районов температура воздуха не превысит 2-7 градусов тепла, местами заморозки до 6 градусов ниже нуля.

Температура днем в большинстве районов достигнет 24 градусов, но с пятницы постепенно похолодает. В последний рабочий день столбик термометра опустится до 20 градусов, а в субботу до 19 градусов тепла. По северным районам днем — 11 градусов выше нуля.

Ранее синоптики предупреждали жителей Бурятии, что с высадкой растений в открытый грунт лучше повременить до второй декады июня. Так как начало лета в республике также ожидается холодным, с заморозками по ночам.

Еще по теме
Штормовое предупреждение объявили в Омске
Град и шквалистый ветер пообещали омичам
Двухдневные заморозки ударят в Иркутской области
Хакасия ужесточит закон ради чистоты воздуха
смотреть все
Бурятия #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирцы перечислили опасности электросамокатов
Хирурги извлекли из желудка томской школьницы магнитные цилиндры
Похолодание вернется в Бурятию в конце мая
Омск в ближайшее время получит деньги на ледовую арену
Самое популярное
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Аутсайдеры стали лидерами в группе В на ЧМ по хоккею
Итоги Евровидения-2021: ошибка Манижи и ожидаемый победитель
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
26 мая 16:15
(МСК)
Россия
Дания
26 мая 16:15
(МСК)
Казахстан
Германия
Весь календарь
Последние матчи
25 мая 20:15
(МСК)
Швейцария 0
Швеция 7
25 мая 20:15
(МСК)
Финляндия 5
Норвегия 2
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Евгений Коновалов 675591 — 41 балл
  • rewey — 40 баллов
  • polim10 — 39 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Необычная Луна: что принесет майское полнолуние с затмением?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

great_america

"заработная плата депутата не должна быть выше, чем у квалифицированного работника" - это где в России...

Uynachalnica

ЦитатаРоссии следует как можно скорее добыть все имеющиеся природные ресурсы и продать за границу, пока...

Uynachalnica

ЦитатаИ за то время, пока есть спрос, успеть перестроить экономику и страну, чтобы подготовиться к будущему»,...

Иркут 69

Всё продать и сбежать - вот лейтмотив всех действий этих людей. И эти "продавцы углеводородов" будут...
Sibnet.Ru