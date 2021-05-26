Похолодание вернется в Бурятию в конце мая

Неустойчивая, ветреная погода с дождями и мокрым снегом ожидается в Бурятии в предстоящие дни. Ночью в некоторых районах — заморозки, сообщила пресс-служба Забайкальского гидрометцентра.

Со среды по субботу в Бурятии ожидаются кратковременные дожди и грозы. В горах — мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 18-19 метров в секунду. Ночи будут холодными. Так, в большинстве районов температура воздуха не превысит 2-7 градусов тепла, местами заморозки до 6 градусов ниже нуля.

Температура днем в большинстве районов достигнет 24 градусов, но с пятницы постепенно похолодает. В последний рабочий день столбик термометра опустится до 20 градусов, а в субботу до 19 градусов тепла. По северным районам днем — 11 градусов выше нуля.

Ранее синоптики предупреждали жителей Бурятии, что с высадкой растений в открытый грунт лучше повременить до второй декады июня. Так как начало лета в республике также ожидается холодным, с заморозками по ночам.