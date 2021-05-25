НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Глава Бурятии пристыдил жителей за привычку мусорить

Источник:
Sibnet.ru
234 2
Фото: © Sibnet.ru

Глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в Тункинский район Бурятии указал на несанкционированную свалку и обратил внимание, что ее создали местные жители, а не приезжие. Руководитель региона назвал такое отношение позором, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Тункинская долина в Бурятии считается одним из популярных туристических мест. Но на протяжении нескольких лет возле села Талое выросла свалка, отпугивающая гостей. Хотя возле села есть место для отходов, но подъехать туда невозможно из-за того, что дорога завалена мусором.

По словам главы Бурятии весь мусор — заслуга местных жителей. «Это все привезли местные жители, ничего чужого. Это позор, конечно…. Будем предусматривать, конечно, вывоз всего этого, очистку и рекультивацию. Здесь установим шлагбаум, фотоловушки», — перечислил Цыденов.

Несанкционированная свалка находится на территории нацпарка и по закону там не имеют права строить полигоны и заводы по переработке ТКО. Единственный выход — вывозить мусор за пределы национального парка. 

В мае региональный оператор «ЭкоАльянс» возобновил вывоз ТКО. За неполный месяц специалисты увезли со свалки более 22 тонн отходов.





Еще по теме
Депутат в Томске получила максимальное наказание за нелегальный митинг
Погорельцы из поселка Дальний в Приангарье отказались от переезда
Новосибирский губернатор заработал на 1 млн меньше
Депутат Думы Фадеева задержана в Томске
смотреть все
Бурятия #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Третью вакцину от COVID привезли в Томскую область
Двухдневные заморозки ударят в Иркутской области
Модернизированный Су-34М получит функции штурмовика
Жителя Кемерова заподозрили в убийстве и расчленении девушки
Самое популярное
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Езда без штрафов: обзор видеорегистратора Mio MiVue C533
Определились все участники большого финала Евровидения
Тимати выбрал финалисток шоу «Холостяк»
Обсуждение (2)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
25 мая 16:15
(МСК)
Великобритания
Дания
25 мая 16:15
(МСК)
США
Казахстан
Весь календарь
Последние матчи
24 мая 20:15
(МСК)
Чехия 3
Беларусь 2
24 мая 20:15
(МСК)
Германия 3
Канада 1
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • Blazangel — 35 баллов
  • rewey — 35 баллов
  • Vano777777 — 35 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
Рассекречен «немыслимый» план Черчилля против СССР
Против Навального возбудили новое уголовное дело
Китай захватил мировой рынок чеснока
Депутат Госдумы объяснил «спокойное отношение» к зарплате в 400 тыс.
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
52
Власти Белоруссии посадили самолет и задержали оппозиционера
51
Путин пригрозил «выбить зубы» врагам России
29
Цены на красную икру установили рекорд
24
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей
23
Депутат Думы Фадеева задержана в Томске
Sibnet.Ru