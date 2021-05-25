Глава Бурятии пристыдил жителей за привычку мусорить

Глава Бурятии Алексей Цыденов во время поездки в Тункинский район Бурятии указал на несанкционированную свалку и обратил внимание, что ее создали местные жители, а не приезжие. Руководитель региона назвал такое отношение позором, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Тункинская долина в Бурятии считается одним из популярных туристических мест. Но на протяжении нескольких лет возле села Талое выросла свалка, отпугивающая гостей. Хотя возле села есть место для отходов, но подъехать туда невозможно из-за того, что дорога завалена мусором.

По словам главы Бурятии весь мусор — заслуга местных жителей. «Это все привезли местные жители, ничего чужого. Это позор, конечно…. Будем предусматривать, конечно, вывоз всего этого, очистку и рекультивацию. Здесь установим шлагбаум, фотоловушки», — перечислил Цыденов.

Несанкционированная свалка находится на территории нацпарка и по закону там не имеют права строить полигоны и заводы по переработке ТКО. Единственный выход — вывозить мусор за пределы национального парка.

В мае региональный оператор «ЭкоАльянс» возобновил вывоз ТКО. За неполный месяц специалисты увезли со свалки более 22 тонн отходов.















