Забайкальца осудили за групповое убийство свидетеля

Суд в Забайкалье рассмотрел дело 19-летнего жителя края, обвиняемого в групповом убийстве свидетеля по уголовному делу. Вместе со своим подельником они задушили молодого человека, а затем расчленили тело, сообщило региональное СУ СК России.

Следствие и суд установили, что ночью 12 декабря 2019 года в поселке Агинское обвиняемый и его друг убили 17-летнего юношу. Они мстили ему за показания, изобличающие одного из товарищей в совершении преступления.

Сначала злоумышленники избили парня, затем заставили сесть в автомобиль и вывезли за пределы поселка. Там продолжили бить, и попытались задушить шнурком. Полагая, что потерпевший мертв, они увезли его в другое место, чтобы скрыть тело. Но тут увидели, что жертва еще жива.

Они вновь начали душить юношу шнурком, а затем поочередно передавая нож друг другу, нанесли 24 ножевых ранения в шею и грудь жертвы. Парень умер. Преступники расчленили тело потерпевшего и спрятали его части в разных местах.

Один из обвиняемых умер в СИЗО. А второй после смерти подельника стал перекладывать всю вину на него. Эксперты назначили и провели несколько экспертиз. Собранные доказательства указывали ан участие в убийстве обоих.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Он проведет 17 лет в колонии строгого режима.