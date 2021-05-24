НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Забайкальца осудили за групповое убийство свидетеля

Источник:
Sibnet.ru
106 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд в Забайкалье рассмотрел дело 19-летнего жителя края, обвиняемого в групповом убийстве свидетеля по уголовному делу. Вместе со своим подельником они задушили молодого человека, а затем расчленили тело, сообщило региональное СУ СК России.

Следствие и суд установили, что ночью 12 декабря 2019 года в поселке Агинское обвиняемый и его друг убили 17-летнего юношу. Они мстили ему за показания, изобличающие одного из товарищей в совершении преступления.

Сначала злоумышленники избили парня, затем заставили сесть в автомобиль  и вывезли за пределы поселка. Там продолжили бить, и попытались задушить шнурком. Полагая, что потерпевший мертв, они увезли его в другое место, чтобы скрыть тело. Но тут увидели, что жертва еще жива.

Они вновь начали душить юношу шнурком, а затем поочередно передавая нож друг другу, нанесли 24 ножевых ранения в шею и грудь жертвы. Парень умер. Преступники расчленили тело потерпевшего и спрятали его части в разных местах.

Один из обвиняемых умер в СИЗО. А второй после смерти подельника стал перекладывать всю вину на него. Эксперты назначили и провели несколько экспертиз. Собранные доказательства указывали ан участие в убийстве обоих.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Он проведет 17 лет в колонии строгого режима.

Еще по теме
Омичку задержали за съемки детского порно
СК в Забайкалье проверит видео с жестоким избиением девушки-подростка
Пособник убийцы из Приангарья семь лет скрывался от правосудия
Станцевавших на батутах в Омске заподозрили в реабилитации нацизма
смотреть все
Забайкалье #Криминал #ЧП
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Забайкальца осудили за групповое убийство свидетеля
Сибирячка за рулем протаранила иномарку и перевернулась. ВИДЕО
Заказчик расторг договор на реконструкцию аэропорта Братска
Танец бийских выпускников восхитил Сеть
Самое популярное
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Определились все участники большого финала Евровидения
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
24 мая 16:15
(МСК)
Словакия
Россия
24 мая 16:15
(МСК)
Латвия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
23 мая 20:15
(МСК)
Дания 0
Швейцария 1
23 мая 20:15
(МСК)
Канада 1
США 5
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • antibacila — 27 баллов
  • Vano777777 — 26 баллов
  • vmarch — 26 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Самое обсуждаемое
51
Путин пригрозил «выбить зубы» врагам России
29
Цены на красную икру установили рекорд
24
Путин назвал Россию страной уникальных возможностей
23
Депутат Думы Фадеева задержана в Томске
21
Власти Белоруссии посадили самолет и задержали оппозиционера
Sibnet.Ru