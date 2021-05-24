Отпускной загар стал грозить сибирякам раком кожи

Ожоги от загара в отпуске могут привести к раку кожи — меланоме, особенно этот фактор опасен для светлокожих людей, сообщил главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров.

С 3 по 11 июля новосибирцы пройдут бесплатную диагностику рака кожи и других онкозаболеваний на базе областного онкодиспансера.

«Мы сибиряки, наша кожа не предрасположена к солнечной радиации. Часто стали отдыхать за пределами экватора. За короткий промежуток отпуска стараемся больше обогатить себя солнцем и не всегда получается правильно. Пик солнечной активности вреден», — сказал Захаров.

Поэтому лучше использовать солнцезащитный крем, или закрывать тело от солнца одеждой.

По словам врача, в зоне риска те, кто обгорал на солнце до волдырей или покраснения кожи, также люди от 35 до 75 лет, имеющие светлую кожу, склонную к обгоранию, более 40 родинок на коже, рак у родственников.

В 60% случаев меланома обнаруживается в родинках. Надо ориентироваться на изменение цвета в пользу черного, изменение слоя — утрачивания кожного рисунка, появление глянцевой поверхности, появления зуда, рост образования.

По его словам, в Новосибирской области ежегодно выявляется 140-150 случаев заболевания меланомой кожи, 1,7 тысячи людей получают лечение.