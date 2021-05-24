Жару с грозами пообещали новосибирцам

Неделя в Новосибирской области будет жаркой, но вероятны дожди с грозами, сообщила Sibnet.ru в понедельник ведущий синоптик отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Надежда Бабушина.
«В ближайшие трое суток характер погоды не изменится, будет неустойчивым. Воздушные массы, проходящие по различным районам, будут способствовать местами кратковременным дождям, грозам», – сказала собеседница.
Ночами по области будет тепло, до 21 градуса выше нуля. В Новосибирске – 12-18 градусов. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до 31 градуса. Ветер ожидается порывистым, его скорость будет достигать 20 метров в секунду.
В четверг синоптики ждут прохождения холодного атмосферного фронта. Ночь будет теплой – 16-18 градусов выше нуля, днем – 24-26 градусов. В северных районах области ночные температуры опустятся до 10 градусов выше нуля.
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