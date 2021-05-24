НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Жару с грозами пообещали новосибирцам

Источник:
Sibnet.ru
277 0
Фото: Sibnet.ru

Неделя в Новосибирской области будет жаркой, но вероятны дожди с грозами, сообщила Sibnet.ru в понедельник ведущий синоптик отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Надежда Бабушина.

«В ближайшие трое суток характер погоды не изменится, будет неустойчивым. Воздушные массы, проходящие по различным районам, будут способствовать местами кратковременным дождям, грозам», – сказала собеседница.

Ночами по области будет тепло, до 21 градуса выше нуля. В Новосибирске – 12-18 градусов. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до 31 градуса. Ветер ожидается порывистым, его скорость будет достигать 20 метров в секунду.

В четверг синоптики ждут прохождения холодного атмосферного фронта. Ночь будет теплой – 16-18 градусов выше нуля, днем – 24-26 градусов. В северных районах области ночные температуры опустятся до 10 градусов выше нуля.

Еще по теме
Неустойчивая погода придет в Забайкалье
Штормовое предупреждение объявили в Туве
Извержение вулкана Ньирагонго началось в Африке
Землетрясение зафиксировано на Алтае
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Забайкальца осудили за групповое убийство свидетеля
Сибирячка за рулем протаранила иномарку и перевернулась. ВИДЕО
Заказчик расторг договор на реконструкцию аэропорта Братска
Танец бийских выпускников восхитил Сеть
Самое популярное
Велосипед Doppelganger: выиграй в конкурсе прогнозов
Конкурс хоккейных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Финал шоу «Холостяк»: кого выберет Тимати?
Определились все участники большого финала Евровидения
Обсуждение (0)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
24 мая 16:15
(МСК)
Словакия
Россия
24 мая 16:15
(МСК)
Латвия
Италия
Весь календарь
Последние матчи
23 мая 20:15
(МСК)
Дания 0
Швейцария 1
23 мая 20:15
(МСК)
Канада 1
США 5
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
Тройка лидеров:
  • antibacila — 27 баллов
  • Vano777777 — 26 баллов
  • vmarch — 26 баллов
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
Картина дня
СМИ узнали о планах СССР передать Японии часть Курил
Пентагон встревожило усиление России на Ближнем Востоке
Турция предложила России возобновить полеты на курорты
Google впервые подала в суд иск к Роскомнадзору
Мультимедиа
Модели, болельщицы и спортсменки: на ком женятся хоккеисты
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Победы и поражения российского хоккея. ИНФОГРАФИКА
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Топ комментариев

Иркут 69

Танец и реабилитация нацизма"..? Сумасшедший дом. Сплясал гопак - подвергнул осквернению историческую...

Yu Pi

Певица отметила, что ей было очень важно говорить о русских женщинах(с)Таджичка говорит о русских женщинах...Хоооосподя!...

Nik3316

США с Ассанжем сделало бы точно так же, это спец операция старичокМАССАД делает дела и похуже и никто...

Гроза10

Вы не понимаете, это другое! (с)
Sibnet.Ru