Неустойчивая погода придет в Забайкалье

На предстоящей неделе в Забайкальском крае ожидается неустойчивая, ветреная погода. Местами пройдут небольшие дожди, по северной половине края с мокрым снегом, сообщил пресс-служба краевого гидрометцентра.

Во вторник, по прогнозам синоптиков, в крае ожидаются небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура ночью в большинстве районов 1-6 градусов ниже нуля, местами до 5 градусов тепла.

В среду и четверг также пройдет дожди, а ночью мокрый снег. Порывы ветра в большинстве районов не превысят 14 метров в секунду. Ночью ожидается заморозки. В большинстве районов 0-5 градусов мороза, местами до 5 градусов тепла.

Днем в середине недели слегка потеплеет. В среду столбик термометра поднимется до 14-16 градусов, при облачности до 11 градусов тепла. В четверг в большинстве районов 12-17 градусов выше нуля, при облачности до 12 тепла.