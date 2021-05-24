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Депутат в Томске получила максимальное наказание за нелегальный митинг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Суд назначил депутату Думы Томска Ксении Фадеевой штраф в размере 300 тысяч рублей за организацию митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Силовики задержали депутата Ксению Фадееву у здания Думы Томска в пятницу и повезли в отдел полиции. Оказалось, что активистку обвиняют в организации незаконного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, мероприятие проходило в апреле.

«Судья Советского районного суда Борисов дал мне в качестве наказания штраф в размере 300 тысяч рублей (максимально возможный). Из доказательств – мой договор с типографией на печать листовок о кампании в защиту Навального», – написала Фадеева в своем Telegram-канале.

Вторым основанием, сообщила депутат, стал «донос провокаторов». Она добавила, что намерена обжаловать решение суда.

Ксения Фадеева координировала работу сторонников оппозиционера Алексея Навального в Томске. В сентябре прошлого года она победила на выборах в городскую Думу, опередив конкурентку из «Единой России».

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