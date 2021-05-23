Орешкин пообещал восстановление рынка труда к концу года

Помощник президента России Максим Орешкин ожидает полного восстановления рынка труда в России до докризисного уровня к концу года.

«Благодаря активным мерам, активной поддержке спроса в прошлом году безработица уже сократилась с 6,4% до 5,4%, миллион рабочих мест в российской экономике восстановлен», — цитирует ТАСС Орешкина.

По его словам, ожидается, что до конца «произойдет полное восстановление, и рынок труда вернется на тот уровень, где он был до кризиса».

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу к концу года восстановить рынок труда в стране до показателей 2019 года.