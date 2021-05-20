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МВД выявило большинство причастных к пыткам в колониях Приангарья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правоохранительные органы выявили большую часть причастных к пыткам в колониях Иркутской области, сообщил директор ФСИН России Александр Калашников.

«Совместно с коллегами из МВД, из ФСБ мы выявляем и уже выявили основной практически состав лиц, которые были причастны к злоупотреблениям, оскорблениям, унижениям, пыткам людей», — цитирует ТАСС Калашникова.

Он высказал надежду, что все уголовные дела будут доведены до конца, а также добавил, что все нарушения происходили десятилетиями. «Такого больше не повторится и не будет. Пример Иркутской области должен быть показателен для всех регионов», — сказал Калашников.

В январе ФСИН России начала проверку соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях Иркутской области. Поводом послужили массовые жалобы.

Правоохранительные органы возбудили девять уголовных дел. Установлено более 40 человек, применявших насилие в местах лишения свободы. Уволен начальник СИЗО-1 Иркутска Игорь Мокеев.

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