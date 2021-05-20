Блогер расскажет о путешествиях по России на SSJ-100

Авиаинженер и блогер Андрей Шепеляев снимет видео о путешествии по России на самолетах SSJ-100. Пилотная серия с поездкой в Магнитогорск уже появилась в Сети.

В каждом выпуске ведущий будет рассказывать о полете на «Суперджет 100» в один из российских городов. Зрители узнают о возможностях для активного отдыха и промышленного туризма внутри страны, а еще смогут оценить примерную стоимость своего возможного путешествия.

Первый выпуск посвящен Магнитогорску — городу на границе Европы и Азии. Ведущий расскажет, где отдохнуть любителям горных лыж, сколько стоит ужин в ресторане, где стоял лагерь Емельяна Пугачева, как работает домна металлургического комбината.

Superjet 100 — региональный 100-местный самолет, введенный в эксплуатацию в 2011 году. Крупнейшим эксплуатантом самолетов SSJ-100 является «Аэрофлот».

В феврале 2020 года компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), выпускающая SSJ-100, прекратила существование в качестве самостоятельного юридического лица и присоединилась к ПАО «Корпорации "Иркут"».