Мэр Красноярска показал фото романтичного пешеходного перехода

Пешеходный переход с сердцами нарисовали на дороге перед ЗАГСом в Красноярске, фотографией поделился мэр города Сергей Еремин на странице в Instagram.
«Романтичный пешеходник соединяет сердца», — подписал снимок глава города. Необычной объект находится у ЗАГСа.
В прошлом году у Дворца бракосочетаний на дорожном знаке появилась наклейка с изображением жениха и невесты. Управление дорог и благоустройства привело знак в прежнее состояние.
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