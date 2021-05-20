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Мэр Красноярска показал фото романтичного пешеходного перехода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/eremin__krsk

Пешеходный переход с сердцами нарисовали на дороге перед ЗАГСом в Красноярске, фотографией поделился мэр города Сергей Еремин на странице в Instagram.

«Романтичный пешеходник соединяет сердца», — подписал снимок глава города. Необычной объект находится у ЗАГСа.

В прошлом году у Дворца бракосочетаний на дорожном знаке появилась наклейка с изображением жениха и невесты. Управление дорог и благоустройства привело знак в прежнее состояние.

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