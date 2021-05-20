Обама рассказал о фотографиях НЛО

Фотографии НЛО, принцип движения которых не поддается объяснению, действительно хранятся в секретных архивах Пентагона, но секретных лаборатории с инопланетянами у США нет, рассказал экс-президент США Барак Обама.

«Когда я пришел в Овальный кабинет, то спросил: есть ли у нас какая-то лаборатория, где мы храним инопланетные образцы и корабли? Ответ был — нет», — рассказал Обама в эфире передачи «Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом».

Но он отметил, что существуют съемки и записи объектов в небе, происхождение которых не установлено. «Мы не можем объяснить их траекторию», — добавил Обама.

Ранее бывший директор Национальной разведки США Джеймс Вулси заявил, что американские военные летчики постоянно контактируют со способными перемещаться по воздуху таинственными явлениями, некоторые из которых сильно похожи на НЛО.