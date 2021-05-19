Суд в Бурятии вынес приговор водителю за помощь киллеру из ОПГ

Верховный суд Бурятии вынес приговор Юрию Жданову за пособничество в совершении убийства. Жданов работал водителем для киллера из ОПГ, сообщила пресс-служба ведомства.

В октябре 2010 года в Бурятии в подъезде расстреляли криминального авторитета. Сопровождавший авторитета водитель и по совместительству сын начальника ГИБДД одного из районов Бурятии также попал под обстрел. Оба погибли, пишет ТРК «АригУс».

Суд установил, что Жданов привез киллера к месту преступления. После убийства криминального авторитета и его сопровождающего он увез убийцу с места преступления, обеспечив его безопасный отход.

Верховный суд Бурятии признал Жданова виновным в совершении преступления по части 5 статьи 33 УК РФ и части 2 статьи 105 УК РФ (соучастие в убийстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.