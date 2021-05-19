НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Шведская компания увеличила в 1,5 раза добычу золота в Туве

Источник:
Sibnet.ru
175 0
Фото: © корпорации развития «Енисейской Сибири»

«Дочка» шведской Auriant Mining компания «Тардан Голд» в 2020 году в 1,5 разаувеличила добычу рудного золота на месторождении в Туве, сообщает правительстве региона.

«В 2020 году добыча рудного золота производилась ООО "Тардан голд" только на месторождении Правобережное. Из добытой руды и руды, хранящейся на складах, извлечено методом чанового выщелачивания 952 килограммов химически чистого золота, что на 324 килограммов больше, чем в 2019 году», — сообщил ТАСС собеседник из правительства Тувы.

С 2020 года компания начала применять технологию чанового выщелачивания для извлечения золота из руды, что позволило извлекать из руды более 90% золота вместо 70%.

«Тардан голд» — второй по значимости налогоплательщиком республики. В прошлом году компания заплатила в бюджет 177,6 миллиона рублей.

Auriant Mining —шведская золотодобывающая компания, работающая в России. Владеет двумя производящими активами: Тардан (Тува) и Солкокон (Забайкальский край).

Еще по теме
Минпромторг оценил дефицит электроники для авто
Омский «Полет» отремонтируют за 5,9 млрд
АвтоВАЗ законсервирует один из заводов
Упомянутый Путиным завод в Новокузнецке стал экологичнее
смотреть все
Республика Тува #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Суд в Бурятии вынес приговор водителю за помощь киллеру из ОПГ
Огромный град и шквалистый ветер обрушились на Омск. ВИДЕО
Паводок дошел до домов в Красноярском крае. ФОТО
Три человека погибли в горящем доме в Новосибирске
Самое популярное
Манижа поднялась в обновленном прогнозе букмекеров на Евровидении
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Обсуждение (0)
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
32
Путин назвал Украину «анти-Россией»
30
Россия столкнулась с дефицитом древесины
23
Чубайс назвал причину своей ненависти к советской власти
21
Пашинян запросил у Путина военную помощь
20
ЕС призвал Россию отказаться от списка недружественных стран
Sibnet.Ru