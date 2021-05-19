Шведская компания увеличила в 1,5 раза добычу золота в Туве

«Дочка» шведской Auriant Mining компания «Тардан Голд» в 2020 году в 1,5 разаувеличила добычу рудного золота на месторождении в Туве, сообщает правительстве региона.

«В 2020 году добыча рудного золота производилась ООО "Тардан голд" только на месторождении Правобережное. Из добытой руды и руды, хранящейся на складах, извлечено методом чанового выщелачивания 952 килограммов химически чистого золота, что на 324 килограммов больше, чем в 2019 году», — сообщил ТАСС собеседник из правительства Тувы.

С 2020 года компания начала применять технологию чанового выщелачивания для извлечения золота из руды, что позволило извлекать из руды более 90% золота вместо 70%.

«Тардан голд» — второй по значимости налогоплательщиком республики. В прошлом году компания заплатила в бюджет 177,6 миллиона рублей.

Auriant Mining —шведская золотодобывающая компания, работающая в России. Владеет двумя производящими активами: Тардан (Тува) и Солкокон (Забайкальский край).