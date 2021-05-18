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Группа «Кино» оцифровала Цоя и вернулась на сцену

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Группа «Кино» впервые за много лет воссоединилась и выступила на большой сцене —14, 15 и 16 мая легендарный коллектив сыграл в московской «ЦСКА Арене». Музыканты сыграли под оцифрованный голос Виктора Цоя, который погиб в автокатастрофе в 1990 году.

На сцену вышли Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов, а также приглашенные музыканты. Участники золотого состава «Кино» перед шоу признались, что подготовка к концертам длилась несколько лет, а сами они неоднократно переносились из-за пандемии.

Музыканты выступали на фоне экрана, на котором показывались анимация и графика, а также архивные кадры концертов. Подготовкой видеоряда занималась отдельная студия, он сопровождал все песни.

Московские концерты были организованы при участии сына Виктора Цоя Александра. Ожидается, что на следующих выходных шоу состоится в Санкт-Петербурге, а осенью 2021 года — в Киеве, а затем в Нижнем Новгороде и Риге.

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лачинов

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Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

Disobedient

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aevaev

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