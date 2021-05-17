Конфликт возле ночного клуба в Иркутске закончился стрельбой и смертью

Следственный комитет по Иркутской области расследует уголовное дело о смерти мужчины от огнестрельного ранения возле ночного клуба. Одним из участников конфликта, по предварительной информации, был сотрудник Росгвардии.

Как установлено в ходе следствия, ночью 1 мая двое пьяных мужчин пришли в ночной клуб на улице Якоби в Иркутске. Охрана заведения не пропустила мужчин. Посетители стали себя агрессивно и конфликтовать. В этот момент сотрудники клуба вызвали Росгвардию.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны предложили мужчинам проследовать в отдел полиции, но посетители отреагировали неадекватно. Тогда сотрудник Росгвардии сделал предупредительный выстрел. Но один из мужчин продолжил оказывать физическое сопротивление.

Позже произошел еще один выстрел, в результате которого 29-летний мужчина погиб на месте происшествия, а также был ранен охранник ночного клуба.

СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.