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Сибиряки синтезировали алмазы в расплавах редкоземельных металлов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Специалисты лаборатории экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса Института геологии и минералогии СО РАН впервые определили условия кристаллизации алмазов в расплавах 15 редкоземельных металлов.

Синтетические алмазы имеют перспективные высокотехнологичные применения — например, в качестве регистров и ячеек памяти в квантовом компьютере или источников одиночных фотонов. Последние способны в тысячу раз повысить эффективность устройств передачи информации и улучшить системы квантового шифрования.

Специалисты установили, какие условия необходимы, чтобы кристаллизация происходила в расплавах редкоземельных металлов (скандия, иттрия и лантаноидов), а кроме того, определили оптимальные параметры синтеза монокристаллического алмаза.

«В зависимости от состава редкоземельных металлов алмаз кристаллизуется в форме октаэдров, кубооктаэдров и более сложных многогранных полиэдров. Причем все они принадлежат к редкому типу кристаллов, не содержащих примеси азота. То есть расплавы редкоземельных металлов выступают не только катализаторами синтеза алмаза, но и эффективными поглотителями азота», — цитирует «Наука в Сибири» завлабораторией экспериментальной минералогии ИГМ СО РАН Юрий Пальянов.

Кроме того, благодаря новым растворителям-катализаторам в структуру алмаза входят такие примеси, как кремний, германий и олово. Оптические центры с атомами именно этих элементов имеют уникальные спектральные свойства, которые делают искусственный кристалл перспективным для квантовых технологий.

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