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Глобальное потепление на Байкале выселит рачков-аборигенов

Источник:
Научная Россия
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Фото: © официальный сайт РОСОЭЗ

Глобальное потепление и прогревание прибрежной зоны Байкала способствует массовой миграции уникального холодолюбивого рачка вглубь озера. А это может привести к изменению экосистемы, сообщили ученые Иркутского госуниверситета статье в журнале Scientifc Reports.

Эндемики Байкала являются важнейшей частью уникальных древних экосистем. Но изменение климата и антропогенная нагрузка оказывают на них негативное влияние, вытесняя с привычных мест обитания.

Иркутские ученые вместе с немецкими коллегами исследовали рачков-бокоплавов (амфиподов). Это самая большая и разнообразная группа видов в Байкале. В озере обитают как холодолюбивые рачки, так и их теплолюбивые родственники.

«Большинство современных байкальских эндемиков возникло в озере, когда оно уже было очень холодным. В ходе развития эндемики выработали специфические адаптации к этим низким температурам», — цитирует «Научная Россия» кандидата биологических наук Дарью Бедулину.

При повышении температуры чувствительные к холоду рачки становятся уязвимыми, и как только вода в прибрежной зоне Байкала достигает 15 градусов, они мигрируют на глубину — туда, где прохладнее. «В ходе глобального изменения климата температурный режим байкальских вод меняется в сторону нагрева» — поделился доктор биологических наук Максим Тимофеев.

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Наибольшие риски возникли в мелководной прибрежной зоне Байкала, где в последние годы учащаются случаи значительного прогрева вод. Это может вызвать массовые миграции холодолюбивых видов, и в свою очередь, освободит экологические ниши для вселения видов небайкальского происхождения и привести к изменению экосистемы озера.

Случаи проникновения нетипичных для Байкала видов и их массового распространения уже известны. Например, улитки-прудовики лимнеиды стали вполне обычной, а порой и доминирующей группой моллюсков не только на мелководье, но и на ряде каменистых и обрывистых побережий «типичного Байкала».

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Иркутск #Наука #Гео
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