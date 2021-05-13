Козловский и Шипенко помогут отбирать фильмы для господдержки

Актер Данила Козловский и режиссер Клип Шипенко вошли в обновленный экспертный совет Фонда кино. Они будут оценивать фильмы, которые претендуют на государственную поддержку, сообщается на сайте организации.

Экспертный совет анализирует фильмы, которые претендуют на финансовую помощь от государства. Шипенко и Козловский вместе с другими экспертами будут оценивать содержание картин, бюджет производства и проката, календарно-постановочный план, маркетинговую стратегию.

По итогам проведения экспертизы национальных фильмов формируется перечень наиболее приоритетных к оказанию поддержки проектов. Перечень получателей господдержки утверждает совет Фонда кино.