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Козловский и Шипенко помогут отбирать фильмы для господдержки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Дмитрий Дубинский / CC BY-SA 3.0

Актер Данила Козловский и режиссер Клип Шипенко вошли в обновленный экспертный совет Фонда кино. Они будут оценивать фильмы, которые претендуют на государственную поддержку, сообщается на сайте организации.

Экспертный совет анализирует фильмы, которые претендуют на финансовую помощь от государства. Шипенко и Козловский вместе с другими экспертами будут оценивать содержание картин, бюджет производства и проката, календарно-постановочный план, маркетинговую стратегию.

По итогам проведения экспертизы национальных фильмов формируется перечень наиболее приоритетных к оказанию поддержки проектов. Перечень получателей господдержки утверждает совет Фонда кино.

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