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Травников раскритиковал мэрию Новосибирска за дороги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал «нелицеприятную» оценку дорогам Новосибирска и мэрии города, которая это допустила, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор сказал, что состояние дорог Новосибирска, их содержание не устраивает никого. Одна причина финансовая, по словам мэрии, так как за счет перераспределения нормативов налоговых отчислений город потерял доходы, финансовую самостоятельность, у него исчезли источники для финансирования своих полномочий. 

«Вторая причина – системные упущения в организации дорожной деятельности. Я хотел бы дать свою оценку. Может она прямолинейная и нелицеприятная, но выверенная и подтвержденная субъективными и объективными аргументами», — отметил Травников.

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Губернатор опроверг нехватку денег на содержание дорог в Новосибирске, якобы другие города-миллионники имеют такие же средства.

Он считает, что мэрия Новосибирска недостаточно использует механизмы по поиску дополнительных возможностей привлечения средств из бюджетных и внебюджетных источников на содержание дорог.

«В Новосибирске я этого не наблюдаю. Я не вижу, чтобы из неплохого бюджета были выжаты все возможности на эффективное содержание территории города», — подчеркнул глава области.

Травников поручил выделить мэрии Новосибирска на текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети 278 миллионов рублей.

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