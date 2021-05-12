Потепление придет в Забайкалье к концу недели

Неустойчивая, умеренно теплая погода задержится в Забайкалье до конца недели. Ближе к выходным ожидается потепление, сообщила пресс-служба краевого гидрометцентра.
Синоптики предупредили, что с четверга по субботу в Забайкалье ждут усиление ветра. Порывы достигнут 15-20 метров в секунду. В Акшинском районе Забайкальского края сохранится высокий класс пожарной опасности.
Температура ночью будет держаться на отметке от 0 до 5 градусов тепла, по северным, местами западным районам температура опустится до 5 градусов ниже нуля. Днем до четверга сохранится температурный фон в пределах 12–17 градусов, при облачности 6–11 градусов тепла.
Ближе к концу недели произойдет повышение дневных температур за счет выноса тепла с юга. Столбик термометра поднимется до 16–21 градуса тепла, местами до 11–16 градусов.
лачиновДа что за маразм то! А с мошенниками бороться не пробовали? Почему выгоду получают банки, а риски на...
Nik3316вообще он про Америку имел ввиду, но с твоим образованием тебе простительно писать бред...
DisobedientОпять повстанца обзывают?)))Нет только тебе и верим, только тебя и читаем. Слушай а тот который на эхо...
UynachalnicaЭто конечно проще, чем взыскивать с банков за сотрудничество с мошенниками.