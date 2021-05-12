Четвертый сезон «Рассказа служанки» появился в Wink

Новый сезон сериала «Рассказ служанки», основанного на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, можно посмотреть в видеосервисе Wink.

Действие сериала разворачивается в будущем, в республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жены. Помимо тоталитарного устройства общества, в мире будущего есть серьезная проблема — бесплодие. Лишь каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства.

Смотреть четвертый сезон сериала «Рассказ служанки» в Wink

Чтобы продолжить офицерский род, семьи берут в дом служанку — суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг, служанка должна расстаться со своим ребенком и перейти на службу к новым хозяевам

В конце третьего сезона главной героине, служанке Джун Осборн удалось невозможное — начать восстание в Гилеаде. Новый сезон целиком будет посвящен бунту служанок, но это еще не конец, ведь сериал продлен на пятый сезон.

Главную роль сыграла Элизабет Мосс, которая за роль Фредовой получила множество номинаций и наград, в том числе «Золотой глобус».