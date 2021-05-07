Исчезнувший военный бомбардировщик поищут в Новосибирской области

Экспедиция по поиску самолета времен Великой Отечественной войны — пикирующего бомбардировщика «Пе-2» — стартует в Новосибирской области, сообщил депутат Заксобрания Роман Яковлев.

«По достоверной информации самолет потерпел крушение на севере Убинского района. Это очень интересный и важный объект с точки зрения истории. Было множество попыток найти самолет, но до сих пор ни одна экспедиция не смогла добраться до предполагаемого места падения в тайге, так как места непроходимые для техники», — написал Яковлев в Instagram.

По его словам, пикирующий бомбардировщик «Пе-2» перегонялся с Чукотки. В настоящее время в архивах значится как самолет, не прибывший в Омск по неизвестной причине.

Пе-2 — самый массовый бомбардировщик советского производства, в 1940-1945 годах было выпущено 11,5 тысячи штук.