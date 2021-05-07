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Исчезнувший военный бомбардировщик поищут в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sot.virk. Eino Nurmi

Экспедиция по поиску самолета времен Великой Отечественной войны — пикирующего бомбардировщика «Пе-2» — стартует в Новосибирской области, сообщил депутат Заксобрания Роман Яковлев.

«По достоверной информации самолет потерпел крушение на севере Убинского района. Это очень интересный и важный объект с точки зрения истории. Было множество попыток найти самолет, но до сих пор ни одна экспедиция не смогла добраться до предполагаемого места падения в тайге, так как места непроходимые для техники», — написал Яковлев в Instagram.

По его словам, пикирующий бомбардировщик «Пе-2» перегонялся с Чукотки. В настоящее время в архивах значится как самолет, не прибывший в Омск по неизвестной причине.

Пе-2 — самый массовый бомбардировщик советского производства, в 1940-1945 годах было выпущено 11,5 тысячи штук.

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Новосибирск #История
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Топ комментариев

maks420

я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают

Иркут 69

Только бюджетники, да и то выборочно. Начальство точно отдыхает...

cfty

Вы народ вечно недовольный! Люди хоть за границу успели слетать посмотрели свою недвижимость,ребятишек,внуков.Надо...

velam

Еще бы конгресс проводимый всегда в столице сша не выбрал вакцину амеров
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