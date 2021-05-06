Песков прокомментировал работу Петрова и Боширова на Кремль

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о работе на Кремль Александра Петрова и Руслана Боширова.

«Я такой информацией не располагаю. <…> Мне также неизвестно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием»,— сказал пресс-секретарь президента.

Ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил чешскому изданию Novinky.cz, что Александр Петров и Руслан Боширов получили новую работу на госслужбе, потому что больше не могут работать шпионами. Он назвал их «важными представителями Кремля».

В 2018 году Александр Петров и Руслан Боширов обвинялись властями Великобритании в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сами они утверждали, что в город Солсбери приезжали в туристических целях, а работают в индустрии спортивного питания.