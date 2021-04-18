Чехия обвинила российскую разведку во взрыве военного склада

Спецслужбы Чехии указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году. Чешские власти объявили в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на экстренной пресс-конференции заявил о высылке 18 сотрудников посольства России в Чехии, являющихся «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ».

Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин, при котором погибли два человека. К нему, как сказал Бабиш, причастны «офицеры российской военной разведки ГРУ».

После этого полиция Чехии в «связи с расследованием обстоятельств тяжких уголовных преступлений» объявила в розыск российских граждан Петрова и Боширова, которые в 2014 голу находились на территории Чехии.

В 2018 году власти Великобритании обвинили Петрова и Боширова в отравлении «Новичком» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Сами россияне категорически отвергли причастность к преступлению.