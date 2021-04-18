НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Чехия обвинила российскую разведку во взрыве военного склада

Источник:
Sibnet.ru
434 10
Фото: © Metroplitan Police handout

Спецслужбы Чехии указали на причастность ГРУ к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин на востоке страны в 2014 году. Чешские власти объявили в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на экстренной пресс-конференции заявил о высылке 18 сотрудников посольства России в Чехии, являющихся «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ».

Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году склада боеприпасов в деревне Врбетице в районе города Злин, при котором погибли два человека. К нему, как сказал Бабиш, причастны «офицеры российской военной разведки ГРУ».

После этого полиция Чехии в «связи с расследованием обстоятельств тяжких уголовных преступлений» объявила в розыск российских граждан Петрова и Боширова, которые в 2014 голу находились на территории Чехии. 

В 2018 году власти Великобритании обвинили Петрова и Боширова в отравлении «Новичком» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Сами россияне категорически отвергли причастность к преступлению.

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ в Британии
Отравленный в Эймсбери британец запросил встречу с Путиным
Мать Скрипаля написала заявление в полицию о его пропаже
Племянница Скрипаля рассказала про его смерть
Раскрыта личность третьего «отравителя Скрипалей»
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Тело шестилетнего мальчика достали из реки в Новосибирской области
Штормовой ветер обрушится на Алтай
Новосибирский таксист сбил беременную лосиху
СК в Забайкалье проверит информацию об отравившихся школьниках
Самое популярное
Путина повторно укололи вакциной от коронавируса
Skyrim получил фотореалистичную графику
Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к границам России
Visa и Mastercard ответили на сообщения об отключении в России
Обсуждение (10)
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Disobedient

Это же бедняжка которой бизнес вечно кто-то кошмарит.))) Или представители бизнеса сами кошмарят как...

лачинов

Даже если мы бедные и отсталые это еще не повод для такого отношения. Кстати легко проверяется. Выйдите...

лачинов

Шоу устарело. Пора переходить к спуску без купальников.

Disobedient

Анекдот вспомнил, в этой ситуации он тоже актуален.))) -Если вы русские придете к власти, как вы поступите...
Sibnet.Ru