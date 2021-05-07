Аналитики составили портрет новосибирского автомобилиста

Среднестатистический новосибирский автомобилист — это женатый мужчина, живущий в собственной квартире и предпочитающий иномарки продукту отечественного автопрома, сообщила Sibnet.ru пресс-служба РГС Банка.

Портрет автомобилиста из Новосибирска в целом схож с портретами владельцев авто по всей России. Это семейный работающий мужчина в возрасте 26-35 лет, с водительским стажем до пяти лет. Он ездит на подержанной иномарке зарубежной сборки, преимущественно – седане. Машина куплена на собственные средства и для нужд семьи.

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Типичный владелец авто зарабатывает в среднем 25-50 тысяч рублей в месяц, живет в собственной квартире, старается соблюдать правила дорожного движения.

Он не намерен в ближайшее время менять автомобиль, а ремонт, сервисное обслуживание и ТО планирует осуществлять в ближайшей к дому автомастерской.

«Аудитория автомобилистов стремительно «молодеет». Машина для них сегодня важна во всех сферах жизни — и для семьи, и для работы, и для личного пользования», — сообщила директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

Выяснилось, что 70% новосибирских автовладельцев приобрели подержанный автомобиль, а 30% новосибирских водителей отдали предпочтение новой машине. Около половины из них выбрали седан.

Интересно, что большинство обладателей личного транспорта приобрели машину на собственные, а не заемные средства — так ответили 58% респондентов, в том числе 53% женщин и 63% мужчин.