Леха из деревни собрался в депутаты

Блогер из Омской области Алексей Дудоладов, известный в Сети как Леха из деревни, собрался баллотироваться в Заксобрание региона, об этом он сообщил в своем Instagram.

Дудоладов из деревни Станкевичи Называевского района стал известен после того как в ноябре прошлого года рассказал губернатору региона Александру Буркову, что вынужден учиться на березе, так как скорость интернета дома не позволяет созваниваться с преподавателями для дистанционного обучения. Местные власти пообещали установить в соседней деревне вышку и сделали это, но только в марте.

«В ближайшее время начну собирать документы для оформления в кандидаты на выборы в Заксобрание Омской области», – написал Дудоладов.

После встречи с губернатором он стал вести активную политическую жизнь. В декабре прошлого года парень вступил в КПРФ.