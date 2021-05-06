НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирский левша передал в Музей Победы самое маленькое знамя

Источник:
Sibnet.ru
83 0

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин передал в Музей Победы самое маленькое Знамя Победы и миниатюрная копия ордена Отечественной войны I степени, сообщает пресс-служба учреждения.

Флаг размером 8 на 4 миллиметра, с крохотными буквами в 140 микронов занесен в Книгу рекордов России. Он сделан из нити официальной копии Знамени Победы. А двухмиллиметровый орден из золота и олова помещается на рисовом зерне.

«Орден Отечественной войны I степени отличается мелкой надписью по окружности, и ее выполнить было достаточно сложно, потому что высота букв составляет порядка двухсот микрон», – отметил микроминиатюрист.

В мае 2020 года копии знамени и ордена были доставлены космонавтом Иваном Вагнером на Международную космическую станцию. Он перевез их туда в медальоне. Микроминиатюры пробыли на МКС 195 дней.


Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.

Еще по теме
Социологи определили количество ленивых россиян
Новосибирцы признались, что стесняются ходить в туалет на работе
Герой России из космоса выбрал участок для будущего дома на Алтае
Сибирские города возглавили рейтинг самых воспитанных
смотреть все
Новосибирск #О людях
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский левша передал в Музей Победы самое маленькое знамя
Новосибирцы сфотографировали галактику «Сомбреро»
Три машины столкнулись в центре Новосибирска
Новосибирцы создадут систему управления бионическими протезами
Самое популярное
Как проверить знания перед экзаменами онлайн
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Игрокам предложили симулятор одиночества в русской деревне
Тимати выгнал из шоу «Холостяк» главную фаворитку
Обсуждение (0)
Картина дня
G7 высказалась за предсказуемые отношения с Россией
Путин поможет Эрдогану вакцинировать Турцию
Ельцин после распада СССР отказался от возвращения Крыма
Марсианский корабль Маска впервые успешно приземлился
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
30
Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
29
Раскрыт секрет кулича для Путина
28
Жириновский предложил назвать президента по-новому
26
Путин запретил чиновникам иностранное гражданство
23
G7 создаст механизм для борьбы с «пропагандой России»
Sibnet.Ru