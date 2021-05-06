Новосибирский левша передал в Музей Победы самое маленькое знамя

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин передал в Музей Победы самое маленькое Знамя Победы и миниатюрная копия ордена Отечественной войны I степени, сообщает пресс-служба учреждения.

Флаг размером 8 на 4 миллиметра, с крохотными буквами в 140 микронов занесен в Книгу рекордов России. Он сделан из нити официальной копии Знамени Победы. А двухмиллиметровый орден из золота и олова помещается на рисовом зерне.

«Орден Отечественной войны I степени отличается мелкой надписью по окружности, и ее выполнить было достаточно сложно, потому что высота букв составляет порядка двухсот микрон», – отметил микроминиатюрист.

В мае 2020 года копии знамени и ордена были доставлены космонавтом Иваном Вагнером на Международную космическую станцию. Он перевез их туда в медальоне. Микроминиатюры пробыли на МКС 195 дней.

Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.