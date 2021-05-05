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Депутат раскритиковал организацию парада Победы в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов посчитал, что права горожан ущемили, потому что им выделили неудобное место для наблюдения за парадом Победы.

В 10.00 9 мая на площади Ленина состоится военный парад. Со стороны мэрии вход на парад будет осуществляться при наличии соответствующих документов. С противоположной стороны можно будет пройти просто так, специального режима не планируется.

Депутат Ростислав Антонов написал на странице во «ВКонтакте», что несколько лет назад привел детей на парад в этот «загончик» у Краеведческого музея. «Давка была страшная, у женщины рядом с нами случилась паническая атака, что ситуацию только усугубило», — написал он.

После этого Антонов на парад не ходил, но теперь, как депутат, получил возможность прохода на более удобные места. Хотел отдать пропуск «более достойным» людям, но приглашение оказалось именным.

«Парад — это важное мероприятие, призванное воспитать в гражданах и прежде всего в подрастающем поколении патриотические чувства и гордость за свою страну. А у нас получается, что основной упор в патриотическом воспитании предназначается на чиновников и первых лиц города, а жители города — по остаточному принципу», — написал Антонов.

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lopuh64

опять весна. опять грачи ...ну и далее

лачинов

Уберите уже этого маразматика. Если над чем и смеются в США и Англии, так это над нашими, мягко говоря,...

ksanderkras

тоже, поди, в свой попенгагаген пропускаешь дружков!!!!

Disobedient

«Как корабль назовешь, так он и поплывет». Тут как не называй, ни как не поплывет. Болтается от выборов...
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