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Штормовой ветер с дождем придут в Иркутскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Штормовой ветер ожидается в Иркутской области в среду. Также синоптики прогнозируют дождь, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии в среду местами по области ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, дождь и мокрый снег.

Спасатели предупредили о риске обрыва линий связи и электропередач, обрушении слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов. В районах, где осадков не ожидается, существует вероятность мгновенного распространения огня на большие площади.

Так, со среды по пятницу в верхнеленских, северо-восточных и центральных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность в лесах. А в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохранятся условия для схода снежных лавин.

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