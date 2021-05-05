Штормовой ветер с дождем придут в Иркутскую область

Штормовой ветер ожидается в Иркутской области в среду. Также синоптики прогнозируют дождь, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии в среду местами по области ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, дождь и мокрый снег.
Спасатели предупредили о риске обрыва линий связи и электропередач, обрушении слабо укрепленных конструкций, рекламных щитов. В районах, где осадков не ожидается, существует вероятность мгновенного распространения огня на большие площади.
Так, со среды по пятницу в верхнеленских, северо-восточных и центральных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность в лесах. А в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья сохранятся условия для схода снежных лавин.
lopuh64опять весна. опять грачи ...ну и далее
UynachalnicaИ ведь никто белый билет не выпишет, и на пенсию этого законодателя не отправит...
лачиновУберите уже этого маразматика. Если над чем и смеются в США и Англии, так это над нашими, мягко говоря,...
Dеad ПихтоДа мне давно с данным персонажем всё понятно.Гражданину 6-ой десяток лет, ни супруги, ни детей, ни боевой...