Ростелеком подарил ветеранам бесплатные звонки и телеграммы

Ростелеком с 25 апреля запустил акцию по России странам СНГ для ветеранов Великой Отечественной войны, которые смогут позвонить однополчанам, родным или друзьям бесплатно.

Ростелеком предоставит 100 минут для звонков с домашнего телефона или из переговорного пункта на стационарные и мобильные номера. Позвонить можно будет в любой город России.

Ветераны смогут позвонить и в города Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии, Южной Осетии.

Также участники ВОВ могут отправлять неограниченное количество телеграмм внутри России и телеграммы в страны ближнего зарубежья. Отправку телеграммы можно заказать с домашнего телефона или из переговорного пункта — для этого понадобится взять с собой удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Акция продлится до 10 мая.