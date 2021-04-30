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Ростелеком подарил ветеранам бесплатные звонки и телеграммы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Ростелеком с 25 апреля запустил акцию по России странам СНГ для ветеранов Великой Отечественной войны, которые смогут позвонить однополчанам, родным или друзьям бесплатно.

Ростелеком предоставит 100 минут для звонков с домашнего телефона или из переговорного пункта на стационарные и мобильные номера. Позвонить можно будет в любой город России.

Ветераны смогут позвонить и в города Украины, Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Грузии, Абхазии, Латвии, Литвы, Эстонии, Южной Осетии.

Также участники ВОВ могут отправлять неограниченное количество телеграмм внутри России и телеграммы в страны ближнего зарубежья. Отправку телеграммы можно заказать с домашнего телефона или из переговорного пункта — для этого понадобится взять с собой удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Акция продлится до 10 мая.

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