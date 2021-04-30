Почти 15% россиян по новой методике приравняют к бедным

Более 14% россиян по новой методике оценки величины прожиточного минимума в 2021 году могут быть отнесены к бедным, говорится в «Мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения: итоги 2020 года» НИУ ВШЭ.

«В соответствии с новой методикой прожиточный минимум приравнивается к доле медианного денежного дохода — 44,2%. Таким образом, оценка масштабов бедности на основе доли населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, теперь связана с конфигурацией распределения доходов всего населения», — приводит ТАСС содержание документа.

Снижение масштабов бедности будет зависеть от изменения дифференциации денежных доходов населения. «В 2021 году величина прожиточного минимума определена в размере 11 653 рублей. При текущих уровнях дифференциации денежных доходов чуть более 14% населения страны будут иметь доходы ниже этого уровня, т. е. являться бедными», — говорится в мониторинге.

Сейчас масштабы бедности в России основываются на стоимостной оценке потребительской корзины. По таким расчетам, за 2020 год за чертой бедности находилось 12,1% населения страны (17,8 миллиона человек).