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Путин подарил Эрмитажу царские вещи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин во время посещения Государственного Эрмитажа передал музею на хранение ряд уникальных экспонатов, созданных по заказу императора Александра II, сообщается на сайте Кремля.

Комплект церковной утвари, являющийся частью набора для совершения таинства евхаристии, изготовлен в 1877 году в Санкт-Петербурге по заказу императорского двора для использования в домовой церкви великой княгиней Марией Александровной, отмечается в сообщении.

Коллекция петербургского музея пополнилась двумя напрестольными подсвечниками, крестами, лжицей для причащения, кадилом, двумя тарелками, дароносицей, дискосом, потиром, большим и малым копиями, литийницей, чашей для освящения воды и кропилом.

В ходе передачи экспонатов Путин также обсудил с генеральным директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским планы по дальнейшему развитию музея.

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Политика #Россия #Искусство
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