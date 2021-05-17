Виды москитных сеток: как защититься от пыльцы и насекомых

Все привыкли, что москитная сетка — это простая конструкция, когда рамка с полотном вставляется в крепления. Но производители не стоят не месте. О новых системах защиты дома от насекомых и пыли, а также продвинутых типах материалов рассказал представитель компании «Mossetka.ru» Максим Селиванов.

При подборе вида москитной важно учитывать, где ее устанавливать — на окно или на дверь, в квартире, доме или в беседке на даче, и какие функции она должна выполнять — защищать только от насекомых, от насекомых и пыльцы, пыли и выпадения животных.

Рамочная москитная сетка

Рамочная москитная сетка, или стандартная рамочная сетка — общеизвестная конструкция, которую из-за размеров еще называют «25 на 10». Она собирается из алюминиевого профиля, соединяется пластиковыми или металлическими углами, затем натягивается сеточное полотно. Такая сетка ставится снаружи окна на крепления.

Рамочная сетка «Стандарт»

«Это самый распространенный в России вариант, такая сетка появилась вместе с пластиковыми окнами. Ее плюс — цена, это самый бюджетный вариант», — рассказывает Селиванов.

Но так как при производстве используются тонкий профиль, дешевый пластик для рамы и креплений, под воздействием солнечных лучей и ветра, сетка выгибается, а пластик ломается. Еще один минус для потребителей — установка на высоких этажах, когда надо вылезти наружу, чтобы попасть в защелки.

Куда устанавливается: на окна из пластика, алюминия, дерева.

Какое полотно можно использовать: все (стандартное, антипыль, антикошка, антипыльца).

Рамочная вставная сетка

Рамочная вставная сетка — новый тип конструкции на рынке. «Если обычная рамка ставится снаружи окна, то сетка устанавливается из помещения. Створку открыли — вставили конструкцию — створку закрыли», — описывает преимущества представитель «Mossetka.ru».

Рамочная вставная сетка

Самое главное — не нужно сверлить окно саморезами. Не понадобятся крепления, и снаружи такую сетку практически не видно.

Куда устанавливается: только на окна из пластика.

Какое полотно можно использовать: все.

Рулонная сетка

Рулонная противомоскитная сетка прячется в специальный короб, из которого вытягивается по направляющим. Снизу полотно фиксирует защелка. В любой момент его можно отцепить.

Рулонная сетка

У качественных систем для плавного и безопасного подъема и опускания сетки предусмотрена гидромуфта. В дешевых конструкциях полотно так резко взлетает, что может выбить короб, предупреждает специалист.

Куда устанавливается: все типы окон и дверей. Такой сеткой удобно пользоваться в частных домах.

Какое полотно можно использовать: стандартное, антипыль.

Распашная сетка

Распашная сетка — это дополнительная дверь, которую устанавливают на балконные и дверные проемы. Конструкция крепится на петлях.

Распашная сетка с дверцей для домашних животных

Для балкона можно выбрать компактную недорогую систему. Для дома — более мощную, предусматривающую режим частых открываний и закрываний и петли с доводчиком. Снизу можно поставить пластину, чтобы открывать дверь ногой или смонтировать дверцу для животных.

Куда устанавливается: на все виды дверей

Какое полотно можно использовать: все

Раздвижная сетка

Раздвижная сетка работает по принципу шкафа-купе: рама из алюминиевого профиля передвигается по направляющим. Разделяют два типа таких сеток. Первые ставят на балконные раздвижные алюминиевые рамы. Такие конструкции еще называются сетки «провидал».

Раздвижная сетка

Второй вид — это усиленная конструкция, которая устанавливается на раздвижные двери больших размеров, выполненных из пластика, дерева или алюминия.

Какое полотно можно использовать: все

Сетка-плиссе

Москитная сетка-плиссе — современная конструкция, у которой сеточное полотно собирается в гармошку. Сетку можно сдвигать горизонтально или вертикально. Максимальные размеры сетки плиссе — 6 метров в ширину и 3,5 метра в высоту.

Сетка-плиссе

Куда устанавливается: на окна, мансардные окна, двери, раздвижные порталы, бассейны, беседки.

Какое полотно можно использовать: у системы собственное плиссированное полотно с покрытием IdroScreen, которое не задерживает воду. Цветовая палитра состоит из 11 цветов.

Автоматизированные системы

Это специальные системы, которые защищают не только от насекомых, но и от солнца и осадков, а также выполняют функцию тонировки. Мультиэффект дает специальное полотно Screen из высокопрочного композитного материала. Используется для беседок, веранд, каких-то других больших пространств.

Автоматизированная ZIP-система

Принцип действия — как у рулонной сетки, но так как система устанавливается на проемы больших размеров (до 10 метров в ширину и 4 метров в высоту), то вместо пружины в коробе — мотор, на который наматывается полотно. Управляется с дистанционного пульта или кнопки-переключателя.

Виды полотен

Стандартное полотно — это сетка из стекловолоконной нити, покрытая ПВХ. Она защищает от насекомых и тополиного пуха. Изготавливается только серого цвета. «У качественной стандартной сетки есть специальное противопожарное покрытие. Это важно, когда соседи курят наверху, и бычки летят вниз», — отметил специалист.

Сетка «антипыль» имеет более мелкую ячейку и задерживает на 30-40% больше грязи и пыли. Выпускается черного и серого цветов.

Полотно «антипыльца» разработано для аллергиков. Оно задерживает до 96% пыльцы растений. Такую сетку также имеет смысл ставить в дома, расположенные рядом со стройками.

У сетки «антикошка» нить в семь раз прочнее, чем у стандартной. Выпускается шести цветов — черный, коричневый, серый, молочный, серебристо-черный и блестящий белый (с эффектом светоотражения).

Полотно «антикошка» разных цветов

«Проблема обычного полотна — в ячейки забиваются насекомые, и их начинают выклевывать птицы, или же пернатые отрывают нити для строительства домов. «Антикошку» невозможно порвать и проклевать», — рассказал представитель «Mossetka.ru».

«Mossetka.ru»

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