Виды москитных сеток: как защититься от пыльцы и насекомых

Все привыкли, что москитная сетка — это простая конструкция, когда рамка с полотном вставляется в крепления. Но производители не стоят не месте. О новых системах защиты дома от насекомых и пыли, а также продвинутых типах материалов рассказал представитель компании «Mossetka.ru» Максим Селиванов.
При подборе вида москитной важно учитывать, где ее устанавливать — на окно или на дверь, в квартире, доме или в беседке на даче, и какие функции она должна выполнять — защищать только от насекомых, от насекомых и пыльцы, пыли и выпадения животных.
Рамочная москитная сетка
Рамочная москитная сетка, или стандартная рамочная сетка — общеизвестная конструкция, которую из-за размеров еще называют «25 на 10». Она собирается из алюминиевого профиля, соединяется пластиковыми или металлическими углами, затем натягивается сеточное полотно. Такая сетка ставится снаружи окна на крепления.
«Это самый распространенный в России вариант, такая сетка появилась вместе с пластиковыми окнами. Ее плюс — цена, это самый бюджетный вариант», — рассказывает Селиванов.
Но так как при производстве используются тонкий профиль, дешевый пластик для рамы и креплений, под воздействием солнечных лучей и ветра, сетка выгибается, а пластик ломается. Еще один минус для потребителей — установка на высоких этажах, когда надо вылезти наружу, чтобы попасть в защелки.
Куда устанавливается: на окна из пластика, алюминия, дерева.
Какое полотно можно использовать: все (стандартное, антипыль, антикошка, антипыльца).
Рамочная вставная сетка
Рамочная вставная сетка — новый тип конструкции на рынке. «Если обычная рамка ставится снаружи окна, то сетка устанавливается из помещения. Створку открыли — вставили конструкцию — створку закрыли», — описывает преимущества представитель «Mossetka.ru».
Самое главное — не нужно сверлить окно саморезами. Не понадобятся крепления, и снаружи такую сетку практически не видно.
Куда устанавливается: только на окна из пластика.
Какое полотно можно использовать: все.
Рулонная сетка
Рулонная противомоскитная сетка прячется в специальный короб, из которого вытягивается по направляющим. Снизу полотно фиксирует защелка. В любой момент его можно отцепить.
У качественных систем для плавного и безопасного подъема и опускания сетки предусмотрена гидромуфта. В дешевых конструкциях полотно так резко взлетает, что может выбить короб, предупреждает специалист.
Куда устанавливается: все типы окон и дверей. Такой сеткой
удобно пользоваться в частных домах.
Какое полотно можно использовать: стандартное, антипыль.
Распашная сетка
Распашная сетка — это дополнительная дверь, которую устанавливают на балконные и дверные проемы. Конструкция крепится на петлях.
Для балкона можно выбрать компактную недорогую систему. Для дома — более мощную, предусматривающую режим частых открываний и закрываний и петли с доводчиком. Снизу можно поставить пластину, чтобы открывать дверь ногой или смонтировать дверцу для животных.
Куда устанавливается: на все виды дверей
Какое полотно можно использовать: все
Раздвижная сетка
Раздвижная сетка работает по принципу шкафа-купе: рама из алюминиевого профиля передвигается по направляющим. Разделяют два типа таких сеток. Первые ставят на балконные раздвижные алюминиевые рамы. Такие конструкции еще называются сетки «провидал».
Второй вид — это усиленная конструкция, которая устанавливается на раздвижные двери больших размеров, выполненных из пластика, дерева или алюминия.
Какое полотно можно использовать: все
Сетка-плиссе
Москитная сетка-плиссе — современная конструкция, у которой сеточное полотно собирается в гармошку. Сетку можно сдвигать горизонтально или вертикально. Максимальные размеры сетки плиссе — 6 метров в ширину и 3,5 метра в высоту.
Куда устанавливается: на окна, мансардные окна, двери, раздвижные порталы, бассейны, беседки.
Какое полотно можно использовать: у системы собственное плиссированное полотно с покрытием IdroScreen, которое не задерживает воду. Цветовая палитра состоит из 11 цветов.
Автоматизированные системы
Это специальные системы, которые защищают не только от насекомых, но и от солнца и осадков, а также выполняют функцию тонировки. Мультиэффект дает специальное полотно Screen из высокопрочного композитного материала. Используется для беседок, веранд, каких-то других больших пространств.
Принцип действия — как у рулонной сетки, но так как система устанавливается на проемы больших размеров (до 10 метров в ширину и 4 метров в высоту), то вместо пружины в коробе — мотор, на который наматывается полотно. Управляется с дистанционного пульта или кнопки-переключателя.
Виды полотен
Стандартное полотно — это сетка из стекловолоконной нити, покрытая ПВХ. Она защищает от насекомых и тополиного пуха. Изготавливается только серого цвета. «У качественной стандартной сетки есть специальное противопожарное покрытие. Это важно, когда соседи курят наверху, и бычки летят вниз», — отметил специалист.
Сетка «антипыль» имеет более мелкую ячейку и задерживает на 30-40% больше грязи и пыли. Выпускается черного и серого цветов.
Полотно «антипыльца» разработано для аллергиков. Оно задерживает до 96% пыльцы растений. Такую сетку также имеет смысл ставить в дома, расположенные рядом со стройками.
У сетки «антикошка» нить в семь раз прочнее, чем у стандартной. Выпускается шести цветов — черный, коричневый, серый, молочный, серебристо-черный и блестящий белый (с эффектом светоотражения).
«Проблема обычного полотна — в ячейки забиваются насекомые, и их начинают выклевывать птицы, или же пернатые отрывают нити для строительства домов. «Антикошку» невозможно порвать и проклевать», — рассказал представитель «Mossetka.ru».
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