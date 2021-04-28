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Поставки воды из Байкала в Китай начнутся летом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии

Первую партию Байкальской бутилированной воды планируют поставить в Китай летом. Одна из компаний в КНР заинтересовалась ею еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса не удалось подписать соглашение между покупателем и продавцом, сообщил генеральный директор ООО «Байкал-Экспорт» Владимир Маносян.

Минприроды РФ признало розлив питьевой воды из Байкала экологически чистым производством. Сейчас на побережье озера работают несколько заводов, разливающих байкальскую воду и поставляющих ее, как внутри страны, так и за рубеж.

Завод в Бурятии, принадлежащий ООО «Байкал-Экспорт», ввели в эксплуатацию в 2017 году. Участок водозабора находится в центральной экологической зоне на правобережье реки Турка. 

«Одна из компаний заинтересовалась нашей водой, и мы экспортировали опытную партию 35,8 тонны воды в Китай. Однако, в условиях пандемии коронавируса в 2020 году сорвалось подписание контракта с китайским покупателем и реализации на экспорт не было с 2018 года», — цитирует пресс-служба республиканского Минсельхозпрода Маносяна.

Сейчас продукция компании готовится к экспорту. Летом планируется подписать соглашения с партнерами из Китая и отправить первую пробную партию воды. Объемы поставок пока уточняются. Предполагается, что вода будет поставляться в офисные предприятия, школы и детские сады Китая.

В 2017 году компания «АкваСиб», имеющая инвесторов из КНР, подала заявку на строительство завода по розливу байкальской воды. Профильные ведомства, рассмотрев проект, дали разрешение на его реализацию. 

Но в 2019 году в области начались протесты из-за строительства завода. В них приняли участия и «звезды» шоу-бизнеса, например, Сергей Зверев. В итоге суд запретил строить завод, сославшись на потенциальный ущерб для окружающей среды.

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Бурятия #Торговля #Гео
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