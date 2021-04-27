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Томские ученые создали топливо из пшеничных отрубей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТПУ

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) выяснили, что пшеничные отруби в сочетании с добавками можно использовать в качестве топлива, сообщила пресс-служба вуза.

По мнению исследователей, использование такого топлива поможет снизить уровень парниковых газов и сократить количество свалок. Результаты исследования опубликованы в журнале Fuel.

По словам томских ученых, в последнее время в качестве топлива часто используются различные виды биомассы, например, отходы сельского хозяйства. Ученые исследовали пшеничные отруби одного из мукомольных предприятий в Сибири и выяснили, что они относятся к легкоплавким видам топлива.

Минеральная часть пшеничных отрубей спекается при температуре выше 675 градусов, что намного ниже температуры в котле. В процессе сжигания биомасса образует стеклообразный налет из золы и шлака. При его удалении можно повредить поверхность нагрева. Это снизит теплопередачу, надежность работы и производительность котла.

В отрубях содержится много калия, который влияет на температуру плавления массы и образование «стеклянного налета». Чтобы подробнее исследовать минеральную часть пшеничных отрубей, ученые разделили их на фракции разной плотности и получили четыре разновидности фракций, из которых две при сжигании образуют рассыпчатую массу.

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К отрубям добавили карбонат кальция, после сжигания зольный остаток имел порошкообразный вид. Следовательно, при сжигании такой смеси очистка поверхностей нагрева будет проще. 

Ученые считают, что сжигание легкоплавкой биомассы с добавлением карбоната кальция снизит эксплуатационные затраты. Также топливо из разных видов биомассы позволит снизить уровень парниковых газов при сжигании и утилизировать промышленные отходы, сократить количество свалок.

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