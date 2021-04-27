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Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз на начало мая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Теплая воздушная масса пришла в Новосибирскую область, но к концу недели похолодает, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, с приходом теплой воздушной массы в Новосибирске дневные температуры повысятся до 17 градусов во вторник и до 20 градусов в среду. Вместе с тем начнутся дожди, усилится ветер.

«На 30 апреля (пятницу) ждем понижения температурного фона. 1-2 мая будут более низкие температуры», – рассказала собеседница.

По ее словам, ночами будет от -2 до +3 градусов, при облачности – до 8 градусов тепла. В дневные часы в первые дни мая ожидается 10-15 градусов выше нуля.

«30 апреля и 1 мая, скорее всего, будут дожди. Температурный фон, вероятнее всего, будет пониженным», – сказала Виноградова. В целом первая декада мая в Новосибирской области ожидается прохладной.

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Топ комментариев

ychuxa

да не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...

lopuh64

CCCP-3 года с нуля, РОССИЯ-21год ремонт!!!!!Твою мать !!!!!

Alhazred

Бгг!!! Как-будто это сразу не было понятно. Очередная залипуха от МI6 и их чешских подпевал)))

Alhazred

Вот ты и показал свою желудочную суть))) Гадишь тут из-за бугра, и все о продуктах из чужого холодильника...
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