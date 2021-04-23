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Власти Новосибирска рассказали правила посещения церквей в Пасху

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Священники должны будут проводить пасхальные богослужения в масках, а прихожане держать дистанцию в 1,5 метра, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Пасха пройдет 2 мая 2021 года. Совершение богослужений рекомендуется проводить в храмах площадью не более 800 квадратных метров при условии ограничения численности людей, находящихся внутри: не более одного человека на 4 квадратных метра

Горожанам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями власти не рекомендуют приходить в церковь на Пасху.

В храме следует обязательно находиться в защитной маске. Священнослужителям во время таинств исповеди также необходимо соблюдать масочный режим. Дистанция между посетителями должна быть не менее 1,5 метра.

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