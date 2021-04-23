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Томских сторонников Навального арестовали за организацию митинга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Трое томских активистов получили от восьми дней до месяца ареста за организацию незаконного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщили томские сторонники Навального в своем Telegram-канале, активист Андрей Фатеев получил 30 суток административного ареста, Игнат Купцов – 25 суток, Никита Байгулов – восемь суток.

По информации активистов, Байгулов вел митинг, а вот Купцова и Фатеева на мероприятии вообще не было. Фатеев – заместитель координатора томского штаба Навального и депутат городской Думы.

Нелегальный митинг в поддержку Навального, который отбывает наказание в колонии по делу «Ив Роше», состоялся в Томске на Ново-Соборной площади в среду. Подобные акции в этот день прошли во всех крупных городах РФ.

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Nik3316

а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку
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