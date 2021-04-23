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Омичи и кемеровчане оказались поклонниками Renault

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Больше всего автомобилей Renault в 2020 году продали в Кемеровской и Омской областях, всего в Сибири купили в прошлом году 5,5 тысячи машин этой марки, сообщил в Новосибирске директор по продажам «Рено Россия» Илья Пименов.

По данным компании, в 2020 году в России продали 128,4 тысячи штук автомобилей Renault. Это на 11% меньше, чем годом ранее. При этом 5,5 тысячи машин купили в Сибири. Чаще всего эту марку брали в Кемеровской и Омской области, в каждом регионе купили более 1,2 тысячи машин.

«Самые популярная модель, как и в России, это Logan. И это характерно для Сибири больше спрос на внедорожники. Поэтому мы надеемся, что запуск нового Duster пойдут хорошо», — сказал собеседник. на открытии второго в Новосибирске дилерского центра Renault.

Модели концерна Renault локализованы в РФ, выпускаются на мощностях ЗАО «Рено Россия» в Москве и АО «АвтоВАЗ» (входит в альянс с Renault-Nissan-Mitsubishi) в Тольятти.

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Nik3316

а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку
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