НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Лидер группы Rammstein спел советскую песню

Источник:
Sibnet.ru
228 3
Фото: Victor Climent

Немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню Евгения Долматовского «Любимый город». Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя.

Композиция появилась в 1939 году и была создана для кинофильма «Истребители». Музыку к ней написал Никита Богословский, а слова — Евгений Долматовский. В оригинале песню исполняет советский актер и певец Марк Бернес.

Композиция «Любимый город» в исполнении немецкого рокера прозвучит в новом фильме «Девятаев» Тимура Бекмамбетова. Режиссер рассказал в интервью «Комсомольской правде», что певец сам пришел к нему с таким предложением.

Линдеманн вырос в ГДР и учил в детстве русский язык. Его отец много времени проводил в Советском Союзе, а сам Тилль признался Бекмамбетову, что песню «Любимый город» в юности ему пела мама.

Еще по теме
Певица из Канады установила рекорд по взятию самой низкой ноты
Против рэпера Моргенштерна возбудили дело
Песню Манижи номинировали на лучший текст «Евровидения»
Группа «Винтаж» выпустила новый мини-альбом
смотреть все
Культгид #Музыка #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Детсады «заминировали» в Новосибирске
Физики СО РАН создали «машину времени» для археологов
Дочь ветерана в Новосибирске пожаловалась на издевательства подростков
Салют 9 Мая в Новосибирске состоится, несмотря на COVID
Самое популярное
Плетнева рассказала о процветании артистической проституции
Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного
Разведка предсказала голод и беспорядки в ближайшие годы
Россия выйдет из проекта МКС
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин призвал все страны объединиться ради климата
Кремль назвал истерикой действия чешских властей
ПАСЕ призвала освободить Навального
Критический дефект нашли в смартфоне Xiaomi Mi 11
О самом главном
Как развестись через суд: условия и ограничения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Все статьи
Топ комментариев

лачинов

Похоже появились желающие отобрать у США лавры мирового жандарма. Теперь Украина будет указывать кому...

Nik3316

а Байден дипломат от куда? и кто из них старый дед? и дипломаты ли они вообще.... прими таблеточку

AK47PROSecurity

Зашел на яндекс биржу. Че я вижу?!? Вчера (21.04.21) он подешевел на 0.23!!! О боже! Спасибо путену!Зашел...

ivanbak

Вспомнили прихвостни пиндосовские что было 8 лет назад. Так почему не вспомнят что было 77, 76 лет назад?...
Sibnet.Ru