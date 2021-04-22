Лидер группы Rammstein спел советскую песню

Немецкий музыкант и фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню Евгения Долматовского «Любимый город». Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя.
Композиция появилась в 1939 году и была создана для кинофильма «Истребители». Музыку к ней написал Никита Богословский, а слова — Евгений Долматовский. В оригинале песню исполняет советский актер и певец Марк Бернес.
Композиция «Любимый город» в исполнении немецкого рокера прозвучит в новом фильме «Девятаев» Тимура Бекмамбетова. Режиссер рассказал в интервью «Комсомольской правде», что певец сам пришел к нему с таким предложением.
Линдеманн вырос в ГДР и учил в детстве русский язык. Его отец много времени проводил в Советском Союзе, а сам Тилль признался Бекмамбетову, что песню «Любимый город» в юности ему пела мама.
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