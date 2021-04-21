Россиянки рассказали об отношении к разводам

Только 7% жительниц России считает развод с мужем концом света, выяснили аналитики ResearchMe и социальной сети «Одноклассники».

Соцопрос провели среди 5 тысяч россиянок для проекта «Леди Mail.ru». Выяснилось, что развод равен концу света только для 7% опрошенных в разных возрастных категориях – от 18 до 55+.

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«Эта статистика явно намекает: женщины привыкли рассчитывать только на себя, и без поддержки мужа, в большинстве случаев, не пропадут», – сказано в описании исследования.

Также опрос показал, что женщины от 18 до 24 лет чаще выбирают себя, требуя от мужчин брать на себя равную долю ответственности в семейной жизни. Женщины старше 25 ждут от мужчин меньше, но и реже стремятся выйти замуж.