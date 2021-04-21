Путин провозгласил победу над пандемией коронавируса

Россия успешно справилась с пандемией коронавируса и эффективно отразила все угрозы, заявил президент России Владимир Путин в ходе традиционного послания Федеральному собранию.

«Здравоохранение во многих развитых странах не смогло отразить удар пандемии так же эффективно, как Россия», — сказал Путин, отметив при этом, что на начальном этапе многие больницы были переполнены, не хватало средств индивидуальной защиты.

За короткий срок властям удалось более чем в пять раз увеличить число коек для приема больных и обеспечить всем необходимым медиков. Путин также подчеркнул, что миллионы россиян, боровшихся с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть.

Глава государства призвал россиян беречь себя и своих близких, а также привиться от коронавируса. По его словам, другого пути остановить инфекцию нет, только переболеть с непредсказуемыми последствиями.